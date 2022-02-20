Массивные обстрелы Донецка вынудили жителей укрываться в бомбоубежищах

Донецк, 20 февраля. Горожане окраин Донецка и ближайших населенных пунктов начали укрываться в бомбоубежищах из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказывают жители города.

Один из жителей близлежащей Макеевки по имени Андрей рассказал изданию URA.RU о патовой ситуации в регионе. С его слов, минометные обстрелы прекращаются только на короткое время, а звуки стрельбы слышны даже ночью.

«Всю ночь долбили минометы. Также на протяжении почти всей ночи неподалеку в Путиловском лесу шли бои, была слышна стрельба. Пришлось увезти семью в бомбоубежище неподалеку. Сам решил остаться дома. Дети не могли уснуть от звуков взрывов, им было страшно. Кроме нас в бомбоубежище была еще одна семья», — рассказал Андрей корреспонденту.

Ранее сообщалось, что второй поезд с беженцами прибыл в Воронеж. На нем приехали 976 человек, включая 113 воспитанников детских домов и интернатов. В данный момент МЧС доставляет беженцев во временные пункты размещения.