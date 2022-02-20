Лебедев счел «угрозу» Зеленского о выходе Украины из Будапештского меморандума чушью

Москва, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном выходе страны из Будапештского меморандума. Такие слова удивили дизайнера Артемия Лебедева.

Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. Он служит международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Больше всего на свете меня бесят тупые, безответственные заявления президента Украины Владимира Зеленского, который вдруг взял и выступил, сообщив, что Украина якобы может выйти из Будапештского меморандума, а также изобрести заново свою ядерную бомбу. Это абсолютно тупейшая, просто невыносимейшая, фантастическая чушь, ничего более глупого никто в последние годы ни из какой нормальной страны не заявлял», — заявил Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Заявление Владимира Зеленского о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума уже критиковал первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, президент пытается блефовать.