Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 23:42
23:40
Общество
Олимпийский чемпион Роман Костомаров скрывался в костюме Пса в шоу «Маска»
23:32
Политика
Захарова отреагировала на заявление американского посольства о «рисках терактов» в России
23:18
Политика
Глава СДПГ Мютцених испугался ответных мер России на санкции Запада
23:13
Происшествия
Корпус медицинского университета им. Мечникова вспыхнул на Пискаревском проспекте
23:13
Происшествия
Посольство США в Москве напугало американцев возможными «терактами» в России
23:07
Происшествия
ФАН публикует видео массовой аварии на Каширском шоссе
23:00
ФАН-ТВ
«Зона обострения». Что происходит в Донбассе прямо сейчас?
22:53
Политика
Захарова иронично упрекнула CBS в невнимательности из-за публикации новостей о «вторжении»
22:50
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ ведут артобстрел территории ЛНР по всей линии соприкосновения
22:45
Армия
Генсек ОБСЕ Шмид заявила о массовом применении тяжелого вооружения в Донбассе
Все новости

Лебедев счел «угрозу» Зеленского о выходе Украины из Будапештского меморандума чушью

Политика
Лебедев счел «угрозу» Зеленского о выходе Украины из Будапештского меморандума чушью
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 20 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном выходе страны из Будапештского меморандума. Такие слова удивили дизайнера Артемия Лебедева.

Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. Он служит международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Больше всего на свете меня бесят тупые, безответственные заявления президента Украины Владимира Зеленского, который вдруг взял и выступил, сообщив, что Украина якобы может выйти из Будапештского меморандума, а также изобрести заново свою ядерную бомбу. Это абсолютно тупейшая, просто невыносимейшая, фантастическая чушь, ничего более глупого никто в последние годы ни из какой нормальной страны не заявлял», — заявил Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Заявление Владимира Зеленского о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума уже критиковал первый замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, президент пытается блефовать.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лебедев счел «угрозу» Зеленского о выходе Украины из Будапештского меморандума чушью
зеленский лебедев будапештский меморандум
Комментировать