Стрим Соловьева о Донбассе подвергся DoS-атаке

Москва, 20 февраля. Онлайн-трансляция журналиста Владимира Соловьева, посвященная ситуации в Донбассе, подверглась DoS-атаке. Об этом телеведущий написал в социальных сетях.

Речь идет о дневном стриме журналиста на его YouTube-канале «Соловьев LIVE». По словам ведущего, из-за данной атаки трансляция шла с перебоями. Соловьев также допустил, что проблему могли вызвать центры информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.

«Сегодня во время дневного стрима по ситуации в Донбассе на инфраструктуру интернет-провайдера, который обеспечивает нам линии связи, была осуществлена DoS-атака», — следует из сообщения Соловьева в его Telegram-канале.

Ранее стало известно, что свыше 53 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик были эвакуированы на территорию России. Представители МЧС РФ заявили о планах перевести не менее 15 составов с беженцами из Ростовской области в другие регионы страны.