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Экс-глава Госдепа США Помпео назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 22:32
Политика
Экс-глава Госдепа США Помпео назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 20 февраля. США не должны недооценивать действия российского президента Владимира Путина, считает бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео.

Помпео признался, что считает Путина «элегантно утонченным коллегой», который просчитывает каждый свой шаг. По словам экс-главы Госдепа США, действия российского президента направлены на демонстрацию своей способности все контролировать и быть главным. Об этом Помпео заявил в рамках онлайн-сессии центра The National Interest в эфире телеканала C-SPAN.

«Я считаю его (Путина) элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал. И мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», — говорится в видео выступления госсекретаря, опубликованном на YouTube-канале «СоловьевLive».

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американский президент Джо Байден всегда готов ко встрече с российским коллегой Путиным. Такое решение главы Белого дома, по его словам, основано на дипломатии в решении вопроса украинского кризиса.

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