Бастрыкин поручил СКР принять меры для выяснения обстоятельств гибели Ялунина

Москва, 20 февраля. Главное следственное управление СК России по Подмосковью установит обстоятельства гибели экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина.

Соответствующее поручение ведомству дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он лично ознакомится с предварительными результатами проверки.

«Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Владимира Ялунина, а также доложить о предварительных результатах проверки», — уточняется на сайте ведомства.

Ялунин пропал в начале февраля во время катания на квадроцикле в Одинцовском районе Подмосковья. Предварительно установлено, что чиновник провалился под лед вместе со снегоходом. Его тело было найдено лишь 20 февраля в 200 метрах от места нахождения снегохода, передает RT.