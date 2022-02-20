ФАН публикует кадры вечерней стрельбы в Луганске

Луганск, 20 февраля. Мощные артиллерийские залпы слышны на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщают местные корреспонденты со ссылкой на жителей города.

Звуки выстрелов раздаются в центральных районах Луганска и на окраине города. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места событий. По информации источника, направление стрельбы происходят в Славяносербском районе и на территории бахмутской трассы.

Видео были сняты буквально 40 минут назад. По данным местных жителей, обстрелы начались уже после захода солнца — поздно вечером.

Ранее правительство ЛНР сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины 49 раз. Представители республики отметили, что вооруженные силы применяли, в том числе, тяжелые виды орудий. Власти разрешили мирному населению эвакуироваться в Россию.