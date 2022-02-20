Вашингтон, 20 февраля. Российские войска «получили приказ» о нападении на территорию Украины. Такое заявление сделал американский телеканал CBS, не приводя каких-либо доказательств.

Российские власти неоднократно заявляли о приверженности мирному урегулированию украинского вопроса. При этом все голословные заявления о готовящемся «вторжении» являются не более, чем информационной войной с целью демонизировать образ РФ в глазах мирового сообщества.

Лицемерие американской стороны можно понять по событиям последних дней — ВСУ обстреливает Донбасс, а США проводит учения рядом с российской границей. Однако именно они заявляют о некой «агрессии» России.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в эфире CBS корреспондент Дэвид Мартин.

Тем временем Вашингтон продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире этого же телеканала недавно заявил, что американские власти не поменяют точку зрения о намерении России «вторгнуться» на Украину.