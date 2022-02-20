RT намерен поддержать беженцев из Донбасса с помощью проекта «Карта помощи»

Москва, 20 февраля. RT принял решение о запуске проекта «Карта помощи». Он направлен на поддержку жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно задумке, беженцы смогут найти россиян, готовых пригласить их жить к себе домой. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте. Также понадобится отметить свою геолокацию и указать число свободных мест. Руководители проекта при необходимости свяжутся по оставленным пользователем контактным данным.

Все вопросы можно присылать на электронную почту — dom@rttv.ru. Более подробная информация содержится на сайте dom.rt.com.

Ранее сообщалось, что эвакуированные с Донбасса дети смогут продолжить обучение. Они получат ноутбуки, а в освоении школьной программы им помогут студенты трудовых отрядов.