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RT намерен поддержать беженцев из Донбасса с помощью проекта «Карта помощи»

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 22:06
Общество
RT намерен поддержать беженцев из Донбасса с помощью проекта «Карта помощи»
wikipedia.org  /  Russia Today

Москва, 20 февраля. RT принял решение о запуске проекта «Карта помощи». Он направлен на поддержку жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно задумке, беженцы смогут найти россиян, готовых пригласить их жить к себе домой. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте. Также понадобится отметить свою геолокацию и указать число свободных мест. Руководители проекта при необходимости свяжутся по оставленным пользователем контактным данным.

Все вопросы можно присылать на электронную почту — dom@rttv.ru. Более подробная информация содержится на сайте dom.rt.com.

Ранее сообщалось, что эвакуированные с Донбасса дети смогут продолжить обучение. Они получат ноутбуки, а в освоении школьной программы им помогут студенты трудовых отрядов.

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