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Жириновский предсказывал возможное начало военных действий еще в прошлом году

Политика
Жириновский предсказывал возможное начало военных действий еще в прошлом году
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 20 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прошлом году прогнозировал возможное начало военных действий в феврале 2022 года. Об этом свидетельствует соответствующее видео.

Речь идет о видео, на кадрах которого Жириновский заявляет, что боевые действия могут начаться 22 февраля 2022 года. Однако политик не уточнил, кто станет участником возможной войны.

«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля», — говорится в сообщении.

Однопартийцы политика отметили, что он обладает определенной информацией, которая дает ему возможность делать прогнозы. По словам главы пресс-центра ЛДПР Александра Дюпина, у Жириновского «большой опыт и знания, которые позволяют ему достаточно точно определять наше будущее».

«Он (Жириновский) владеет определенной информацией, это общеизвестная вещь. Он умеет эту информацию анализировать. У него очень большой опыт и знания, которые позволяют ему достаточно точно определять наше будущее. Он делает это, опираясь на факты и их анализ», — цитирует Дюпина Telegram-канал URA.ru.

Сейчас Жириновский продолжает находиться в больнице из-за положительного результата теста на коронавирус. В ЛДПР ранее отметили, что состояние политика постепенно улучшается.

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Жириновский лдпр прогноз война
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