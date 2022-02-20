Власти Туниса задержали 26 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу

Тунис, 20 февраля. Сотрудникам МВД Туниса удалось задержать 26 нелегалов, которые пытались незаконно пересечь морскую границу государства.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что силы Национальной гвардии в Сфаксе смогли перехватить грузовик с 22 мигрантами на борту. Все они прятались в перевозимой партии сена. В ходе проверки выяснилось, что искатели убежища намеревались незаконно пересечь морскую границу.

Среди задержанных оказался член одной из радикальных группировок. Его узнали по наводке, предоставленной службами борьбы с терроризмом.

Кроме того, сотрудникам Военно-морской гвардии штата Тунис удалось арестовать в торговом порту еще троих мигрантов. Они собирались проникнуть внутрь коммерческого судна, чтобы тайно пересечь морские границы.

Тунис является одной из африканских стран, через которую нелегалы пытаются добраться до побережья Евросоюза. Многие из них терпят в пути крушения и гибнут в море.

Так, в прошлом месяце власти объявили о том, что как минимум 11 мигрантов утонули недалеко от острова Керкенна. Их лодка направлялась в сторону Италии.