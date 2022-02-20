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Посол Антонов призвал США вывести «военную машину» из Центральной и Восточной Европы

Политика
Посол Антонов призвал США вывести «военную машину» из Центральной и Восточной Европы
mil.ru  /  Официальный сайт министерства обороны России

Москва, 20 февраля. Соединенным Штатам необходимо вывести свои войска из Центральной и Восточной Европы. Соответствующее заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что в настоящий момент происходит военно-техническое освоение Украины. По словам Антонова, России «отступать некуда». Он также призвал США вывести свои войска и вооружение с территорий стран Прибалтики.

«Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии», — добавил Антонов.

При этом он добавил, что нельзя требовать от Москвы сотрудничества по вооружениям, пока Североатлантический альянс продолжает усиление. По словам Антонова, Россия и США обладают равными правами в вопросах безопасности, однако «военная машина» НАТО вплотную приблизилась к границам страны.

Ранее посол призвал Вашингтон побудить Киев к реализации Минских соглашений. Как отметил Антонов, это является единственной возможностью установить мир на Украине.

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антонов сша вооружение войска
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