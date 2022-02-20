СКР возбудил дело по факту обстрела Ростовской области Украиной

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Следственный комитет России инициировал уголовное расследование после обстрела объектов в Ростовской области со стороны Украины. Соответствующее заявление сделали представители ведомства в беседе с журналистами.

В комитете подчеркнули, что специалистам удалось установить ранее неизвестные факты попадания снарядов по Ростовской области после непрекращающихся обстрелов украинским государством. Неустановленные боевики ранним утром 19 февраля открыли огонь по приграничной территории Тарасовского района Ростовской области, однако жертв среди местного населения удалось избежать.

«В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)», — следует из заявления Следкома.

Официальные Киев и Донбасс еще не пришли к соглашению по созыву контактной группы для урегулирования ситуации на востоке Украины. В воскресенье обостренную обстановку в ЛДНР также обсудили президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.