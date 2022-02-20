Американские солдаты в Польше приступили к военным учениям у рубежей Украины

Варшава, 20 февраля. Военные учения с участием американских солдат, прибывших ранее в Польшу, уже стартовали вблизи украинских границ. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Учения проходят совместно с армией Польши. Численность американских солдат достигает 1,7 тысячи. Об этом Блащак написал в своем Twitter-аккаунте.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского. — Прим. ред.) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантных дивизий (Армии США. — Прим. ФАН.)», — сообщил министр.

Совместные учения с ВС США ранее также стартовали в Латвии. По информации национального минобороны, участие в них примут около 400 американских солдат, 100 единиц техники и 22 вертолета Apache.