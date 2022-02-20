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Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей

Шоу-бизнес
Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 февраля. Специалист в области филологии Полина Хохлова проанализировала речевое поведение некоторых российских знаменитостей. Особого внимания специалиста удостоилась певица и телеведущая Ольга Бузова.

Хохлова отметила, что Бузовой свойственна живая эмоция, которой она делится с людьми. Однако, считает специалист, певица делает это неумело, поскольку ей не хватает словарного запаса. Исполнительница хита «Мало половин», что называется, «не заморачивается» в выборе слов, поэтому используемые ею просторечные выражения лишают речь красоты и благозвучия.

Филолог добавила, что манера теледивы строить предложения указывает на старания звезды казаться окружающим «смешной девчонкой». Кроме того, знаменитость явно желает быть для поклонников проще, чем она есть на самом деле, передает «Вечерняя Москва».

Ольга Бузова всегда на связи и много общается со своими фанатами. Недавно 36-летняя телеведущая поделилась с подписчиками мечтами о собственном свадебном торжестве. Ранее знаменитость была замужем только за футболистом Дмитрием Тарасовым. Их брак продлился четыре года, после чего супруги развелись.

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