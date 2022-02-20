Власти Украины и ЛДНР еще не договорились о созыве контактной группы

Москва, 20 февраля. Киев и Донбасс пока не пришли к договоренностям о созыве контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Агентство Reuters ранее сообщило, что российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон решили провести переговоры рабочей группы по Донбассу. Они должны были пройти в ближайшие часы.

Однако, согласно информации источника РИА Новости в Москве, власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) не достигали подобных договоренностей с Киевом. Таким образом собеседник агентства ответил на вопрос о возможности проведения заседания контактной группы и возможной договоренности Украины и Донбасса по этой теме.

Путин и Макрон 20 февраля провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Донбассе. Президент России отметил, что обстановка в регионе накалилась из-за провокаций украинских военных.