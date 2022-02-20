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Режим ЧС введен в Курской области в связи с прибытием беженцев из Донбасса

Общество
Режим ЧС введен в Курской области в связи с прибытием беженцев из Донбасса
wikipedia.org  /  Runawaytrain13 / CC BY-SA 3.0

Курск, 20 февраля. Власти Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР).

Вечером 20 февраля в Курскую область должен прибыть поезд с жителями Донбасса. На железнодорожном вокзале замечено большое количество автобусов, которые доставят беженцев в пункты временного размещения. Список последних пока уточняется, однако предполагается, что детей могут разместить в региональных интернатах.

Режим ЧС ранее также был введен в Воронежской и Ростовской областях. На территорию Воронежской области уже прибыли 910 беженцев, глава региона Александр Гусев отмечал, что количество приезжающих с востока Украины постоянно растет.

Режим повышенной готовности действует Рязанской области, которая тоже примет беженцев на своей территории. У местных властей уже есть опыт участия в таких операциях с 2014 года.

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донбасс курская область режим чс
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