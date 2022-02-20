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Фильм «Анчартед» с Томом Холландом лидирует в американском прокате

Общество
Фильм «Анчартед» с Томом Холландом лидирует в американском прокате
кадр из фильма «Анчартед: на картах не значится»

Вашингтон, 20 февраля. Экранизация культовой компьютерной игры Uncharted с успехом стартовала в американском прокате. Главную роль в фильме «Анчартед: На картах не значится» сыграл молодой британский актер Том Холланд.

Приключенческий боевик кинокомпании Sony Pictures вышел в прокат в Соединенных Штатах и по всему миру 10 февраля. К текущему моменту его домашние сборы превысили 100 миллионов долларов. Причем только за минувшие выходные была собрана примерно половина от этой суммы.

События в фильме разворачиваются вокруг главных героев Нейтана Дрейка и Виктора Салливана, которые отправляются на поиски клада. Однако ничем не угрожающая операция превращается в полное опасностей приключение. Главные роли в картине исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, а также другие знаменитости.

Ранее стало известно, сколько ленте удалось заработать в первые дни показа в российских кинотеатрах. После первых выходных боевик собрал в России и странах СНГ 367,6 миллиона рублей.

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прокат холланд анчартед
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