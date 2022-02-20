«Зона обострения». Что происходит в Донбассе прямо сейчас?

В новом выпуске «Зоны» публицист Игорь Кимаковский расскажет о том, что прямо сейчас происходит в Донбассе, и как живут люди, оказавшиеся в эпицентре боевых действий. Также автор программы поделится впечатлениями от участия в пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным и встречи с зарубежными журналистами, работающими в зоне конфликта.

По словам Кимаковского, республики готовятся к войне: в военкоматах ведется кропотливая мобилизационная работа. Защищать свою родину готовы 11 депутатов Народного совета республики, взяться за оружие готовы даже некоторые женщины.

Многие россияне изъявили желание принять у себя беженцев, также идет набор добровольцев из России. Как будут развиваться события, покажет время, но Донбасс готов к худшему. Подробнее о ситуации — в новом выпуске программы «Зона».