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Пресс-секретарь лидера ЦАР заявил о волне дезинформации в деле об убийстве главаря боевиков RPRC

Весь мир
Пресс-секретарь лидера ЦАР заявил о волне дезинформации в деле об убийстве главаря боевиков RPRC
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рычков

Банги, 20 февраля. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) ликвидировали бывшего лидера бандформирования «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (RPRC) Захарию Дамана за сотрудничество с властями страны. Об этом во время еженедельной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента республики Альберт Ялоке Мокпем.

«Указанный гражданин считался одним из основателей "Экс-Селеки" и долгое время занимался преступлениями против местных жителей. Однако спустя какое-то время он одумался и захотел вернуться к мирной жизни.

Даман согласился сотрудничать с нынешним правительством, подписал политическое соглашение о мире и примирении (APPR-RCA) и даже убеждал последовать его примеру бывших подельников. Его убили 12 февраля между городами Сам Уандж и Уадда», — приводит Radio Lengo Songo заявление чиновника.

По словам Мокпема, все обстоятельства произошедшего указывают на то, что мужчину ликвидировали радикалы CPC в отместку за сближение с официальным Банги и попытку социализироваться. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти бывшего боевика.

Пресс-секретарь лидера ЦАР заявил о волне дезинформации в деле об убийстве главаря боевиков RPRC
flickr.com / hdptcar

«Расследование только ведется, однако в социальных сетях и западных медиа наблюдается целая волна вбросов о том, что Захария Даман якобы был неудобен властям ЦАР, и поэтому они его уничтожили. Однако эта информация не соответствует действительности, потому что экс-лидер RPRC стал отличным примером раскаявшегося в совершенных преступлениях бандита.

За гибелью Дамана стоят члены CPC, именно они устроили на него засаду. И более точные данные появятся после тщательно проведенного расследования», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что более 100 угандийских боевиков из группировки «Армия сопротивления Господа» (LRA) сложили оружие и вышли к бойцам правительственной армии ЦАР (FACA) на юго-востоке республики.

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