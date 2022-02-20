Пресс-секретарь лидера ЦАР заявил о волне дезинформации в деле об убийстве главаря боевиков RPRC

Банги, 20 февраля. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) ликвидировали бывшего лидера бандформирования «Патриотическое объединение за обновление ЦАР» (RPRC) Захарию Дамана за сотрудничество с властями страны. Об этом во время еженедельной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента республики Альберт Ялоке Мокпем.

«Указанный гражданин считался одним из основателей "Экс-Селеки" и долгое время занимался преступлениями против местных жителей. Однако спустя какое-то время он одумался и захотел вернуться к мирной жизни. Даман согласился сотрудничать с нынешним правительством, подписал политическое соглашение о мире и примирении (APPR-RCA) и даже убеждал последовать его примеру бывших подельников. Его убили 12 февраля между городами Сам Уандж и Уадда», — приводит Radio Lengo Songo заявление чиновника.

По словам Мокпема, все обстоятельства произошедшего указывают на то, что мужчину ликвидировали радикалы CPC в отместку за сближение с официальным Банги и попытку социализироваться. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти бывшего боевика.

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«Расследование только ведется, однако в социальных сетях и западных медиа наблюдается целая волна вбросов о том, что Захария Даман якобы был неудобен властям ЦАР, и поэтому они его уничтожили. Однако эта информация не соответствует действительности, потому что экс-лидер RPRC стал отличным примером раскаявшегося в совершенных преступлениях бандита. За гибелью Дамана стоят члены CPC, именно они устроили на него засаду. И более точные данные появятся после тщательно проведенного расследования», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что более 100 угандийских боевиков из группировки «Армия сопротивления Господа» (LRA) сложили оружие и вышли к бойцам правительственной армии ЦАР (FACA) на юго-востоке республики.