Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 22:12
22:06
Общество
RT намерен поддержать беженцев из Донбасса с помощью проекта «Карта помощи»
22:05
Весь мир
Власти Туниса задержали 26 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу
22:03
Политика
Жириновский предсказывал возможное начало военных действий еще в прошлом году
22:01
Политика
Посол Антонов призвал США вывести «военную машину» из Центральной и Восточной Европы
21:55
Происшествия
СКР возбудил дело по факту обстрела Ростовской области Украиной
21:48
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян: единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса
21:38
Политика
Американские солдаты в Польше приступили к военным учениям у рубежей Украины
21:35
Шоу-бизнес
Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Елена Борщева
21:27
Политика
Власти Украины и ЛДНР еще не договорились о созыве контактной группы
Все новости

Карпин и Михневич встретились в Марбелье за месяц до стыкового матча ЧМ-2022

Спорт
Карпин и Михневич встретились в Марбелье за месяц до стыкового матча ЧМ-2022
twitter.com  /  @TeamRussia

Марбелья, 20 февраля. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с польским коллегой Чеславом Михневичем в Испании.

Пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN) опубликовала в Twitter-аккаунте совместное фото Чеслава Михневича и Валерия Карпина. Тренеры встретились в испанской Марбелье, где проходил товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом».

Уже 24 марта сборные России и Польши проведут стыковую встречу отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет на московском стадионе «Динамо». Победитель этой игры поборется за путевку на ЧМ-2022 с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.

Чемпионат мира по футболу 2022 года впервые в истории пройдет в Катаре. Участниками планетарного первенства станут 32 национальные команды. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Франции.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Карпин и Михневич встретились в Марбелье за месяц до стыкового матча ЧМ-2022
футбол спорт карпин михневич марбелья
Комментировать