Карпин и Михневич встретились в Марбелье за месяц до стыкового матча ЧМ-2022

Марбелья, 20 февраля. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с польским коллегой Чеславом Михневичем в Испании.

Пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN) опубликовала в Twitter-аккаунте совместное фото Чеслава Михневича и Валерия Карпина. Тренеры встретились в испанской Марбелье, где проходил товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом».

Уже 24 марта сборные России и Польши проведут стыковую встречу отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет на московском стадионе «Динамо». Победитель этой игры поборется за путевку на ЧМ-2022 с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.

Чемпионат мира по футболу 2022 года впервые в истории пройдет в Катаре. Участниками планетарного первенства станут 32 национальные команды. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Франции.