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Сенатор Цеков: Украине никто не позволит обзавестись ядерным оружием

Армия
Сенатор Цеков: Украине никто не позволит обзавестись ядерным оружием
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 февраля. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева выйти из Будапештского меморандума является образцом пустословия. В этом уверен российский сенатор Сергей Цеков.

Законодатель верхней палаты российского парламента от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости объяснил, что Украине никто не позволит обзавестись оружием массового поражения и вступить в клуб ядерных держав.

«Это просто заявление, Украина не может выйти из меморандума. Кто-то разве позволит создавать ей ядерное оружие? Ни Россия не позволит, ни другие страны», — подчеркнул сенатор.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что слова Зеленского о выходе Украины из Будапештского меморандума следует воспринимать как блеф и попытку шантажа западных государств.

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