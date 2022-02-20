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Посол РФ Антонов призвал США побудить Украину к реализации Минских соглашений

Политика
Посол РФ Антонов призвал США побудить Украину к реализации Минских соглашений
mil.ru  /  Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Вашингтон, 20 февраля. Белый дом должен проявить усилия для реализации Украиной Минских соглашений. Такой точки зрения придерживается посол России в США Анатолий Антонов.

По словам российского дипломата, Москва располагает информацией о стихийном захоронении мирных граждан, которые лишились жизни из-за действий ВСУ. Антонов подчеркнул: это не должно случиться вновь.

«Поэтому рассчитываем, что американские коллеги используют свое влияние на (украинского президента. — Прим. ФАН) Владимира Зеленского и побудят Киев исполнять Минские соглашения. Это единственная возможность установить мир на Украине и обеспечить равные права для ее граждан. Мы как страна — гарант Минских соглашений всегда активно над этим работали и продолжим это делать», — отметил посол.

Ранее ситуацию вокруг Минских соглашений прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, украинские власти не хотят и не могут выполнять условия договоренностей.

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украина антонов сша минские соглашения
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