Вашингтон, 20 февраля. Белый дом должен проявить усилия для реализации Украиной Минских соглашений. Такой точки зрения придерживается посол России в США Анатолий Антонов.

По словам российского дипломата, Москва располагает информацией о стихийном захоронении мирных граждан, которые лишились жизни из-за действий ВСУ. Антонов подчеркнул: это не должно случиться вновь.

«Поэтому рассчитываем, что американские коллеги используют свое влияние на (украинского президента. — Прим. ФАН) Владимира Зеленского и побудят Киев исполнять Минские соглашения. Это единственная возможность установить мир на Украине и обеспечить равные права для ее граждан. Мы как страна — гарант Минских соглашений всегда активно над этим работали и продолжим это делать», — отметил посол.

Ранее ситуацию вокруг Минских соглашений прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, украинские власти не хотят и не могут выполнять условия договоренностей.