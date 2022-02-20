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Телецентр Останкино поздравил российских олимпийцев с 32 медалями Игр-2022

Общество
Телецентр Останкино поздравил российских олимпийцев с 32 медалями Игр-2022
Пресс-служба Росгвардии

Москва, 20 февраля. Останкинская телебашня в Москве в день официального закрытия зимней Олимпиады 2022 года превратилась в стенд для поздравления российских спортсменов. Надпись «32 медали!» в воскресенье было видно за несколько километров от телецентра.

Сотрудники главного вещательного центра страны поздравили соотечественников, завоевавших на Олимпийских играх в Пекине треть наград от их общего числа. Красующееся на башне поздравление на видео сняли очевидцы. Одна из таких записей попала в распоряжение Федерального агентства новостей.

Официальная церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады состоялась в китайском Пекине 20 февраля. Участниками Игр в этом году стали представители 91 страны. От России на соревнования отправились более 200 спортсменов. Национальная команда заняла девятую строчку в общем медальном зачете. Первое место досталось сборной Норвегии.

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