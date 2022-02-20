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Поклонники предположили, что у жены Джигана и Успенской один хирург

Шоу-бизнес
Поклонники предположили, что у жены Джигана и Успенской один хирург
Global Look Press /instagram.com  /  Komsomolskaya Pravda /@samoylovaoxana

Москва, 20 февраля. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова за последние годы сильно изменилась внешне. Поклонники сравнили ее с королевой шансона Любовью Успенской — большой любительницей пластики.

Модель и бизнесвумен Самойлова транслирует в Сети семейную идиллию. Она часто делится снимками с супругом Джиганом. Несмотря на трехлетнюю разницу в возрасте, Самойлова выглядит старше супруга. В комментариях пользователи предположили, что это из-за многочисленных пластических операций. Всего за несколько лет из миловидной девушки модель превратилась в куклу Барби.

Поклонники предположили, что у жены Джигана и Успенской один хирург
instagram.com / @samoylovaoxana

«Вы только посмотрите на этот острый подбородок и надутые губки как у рыбки»;

«Самойлова совсем стала похожа на Успенскую»;

«Исполосовали Оксанку, но зато как заправская инстамодель»;

«Что в 30, что в 60 с хвостиком — одно лицо, потому что хирург у них один и тот же», — написали фолловеры.

Самойлова состоит в браке с Джиганом с 2012 года и растит четырех детей: трех девочек и одного мальчика. Бизнесвумен считает, что своим успехом она обязана только себе. Модель имеет собственный косметический бренд и зарабатывает на рекламе в соцсетях.

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самойлова успенская джиган
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