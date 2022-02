Нацгвардия США заменила учителей в школах Нью-Мексико

Аламогордо, 20 февраля. В школах Нью-Мексико сотрудники Нацгвардии вышли на замену учителям в связи с кадровым кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

National Guard Army and Air Force troops have been stepping in as substitute teachers in New Mexico classrooms. The deployments are a response to pandemic-related staffing shortages that have tested the ability of schools nationwide to stay open. https://t.co/F7G2U4E0gi