Нацгвардия США заменила учителей в школах Нью-Мексико

Аламогордо, 20 февраля. В школах Нью-Мексико сотрудники Нацгвардии вышли на замену учителям в связи с кадровым кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

National Guard Army and Air Force troops have been stepping in as substitute teachers in New Mexico classrooms. The deployments are a response to pandemic-related staffing shortages that have tested the ability of schools nationwide to stay open. https://t.co/F7G2U4E0gi — The Associated Press (@AP) February 17, 2022

Прошлой осенью в Нью-Мексико произошел резкий отток преподавателей из школ, в настоящее время требуется порядка тысячи сотрудников. Многие учителя ушли на пенсию, кто-то восстанавливается после перенесенного коронавируса. В средней школе города Аламогордо нехватка сотрудников достигла пика 13 января, когда 30 учителей отсутствовали из-за болезни или семейных ситуаций.

Власти штата призвали на помощь солдат Нацгвардии, около 80 военнослужащих вызвались работать. Они прошли проверку анкетных данных и прослушали краткие курсы, необходимые для этой должности. Их статус не предполагает глубокого погружения в учебную программу, но отмечается, что «они должны быть внимательны к ученикам».

Один из служащих — сержант Стоквел — рассказал журналистам, что работает на подмене с конца января.

«С этими детьми нельзя вести себя по-армейски. С этими детьми нельзя разговаривать также, как с другим солдатом. Нельзя обращаться с ними одинаково. Вы должны быть осторожны при общении с ними», — сказал он.

Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм, заявила, что это временное решение, и власти пытаются найти достаточное количество персонала. План включает в себя повышение заработной платы для педагогов и другие стимулирующие меры.

В начале января сенатор от Индианы призвал учителей в школах США «не осуждать фашизм».