Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 22:11
22:06
Общество
RT намерен поддержать беженцев из Донбасса с помощью проекта «Карта помощи»
22:05
Весь мир
Власти Туниса задержали 26 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу
22:03
Политика
Жириновский предсказывал возможное начало военных действий еще в прошлом году
22:01
Политика
Посол Антонов призвал США вывести «военную машину» из Центральной и Восточной Европы
21:55
Происшествия
СКР возбудил дело по факту обстрела Ростовской области Украиной
21:48
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян: единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса
21:38
Политика
Американские солдаты в Польше приступили к военным учениям у рубежей Украины
21:35
Шоу-бизнес
Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Елена Борщева
21:27
Политика
Власти Украины и ЛДНР еще не договорились о созыве контактной группы
Все новости

Нацгвардия США заменила учителей в школах Нью-Мексико

Весь мир
Нацгвардия США заменила учителей в школах Нью-Мексико
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Аламогордо, 20 февраля. В школах Нью-Мексико сотрудники Нацгвардии вышли на замену учителям в связи с кадровым кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

Прошлой осенью в Нью-Мексико произошел резкий отток преподавателей из школ, в настоящее время требуется порядка тысячи сотрудников. Многие учителя ушли на пенсию, кто-то восстанавливается после перенесенного коронавируса. В средней школе города Аламогордо нехватка сотрудников достигла пика 13 января, когда 30 учителей отсутствовали из-за болезни или семейных ситуаций.

Власти штата призвали на помощь солдат Нацгвардии, около 80 военнослужащих вызвались работать. Они прошли проверку анкетных данных и прослушали краткие курсы, необходимые для этой должности. Их статус не предполагает глубокого погружения в учебную программу, но отмечается, что «они должны быть внимательны к ученикам».

Один из служащих — сержант Стоквел — рассказал журналистам, что работает на подмене с конца января.

«С этими детьми нельзя вести себя по-армейски. С этими детьми нельзя разговаривать также, как с другим солдатом. Нельзя обращаться с ними одинаково. Вы должны быть осторожны при общении с ними», — сказал он.

Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм, заявила, что это временное решение, и власти пытаются найти достаточное количество персонала. План включает в себя повышение заработной платы для педагогов и другие стимулирующие меры.

В начале января сенатор от Индианы призвал учителей в школах США «не осуждать фашизм».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Нацгвардия США заменила учителей в школах Нью-Мексико
сша нацгвардия школы
Комментировать