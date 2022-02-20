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Кнутов призвал не обострять ситуацию в Донбассе после обстрела ВСУ Ростовской области

Армия
Кнутов призвал не обострять ситуацию в Донбассе после обстрела ВСУ Ростовской области
Из личных архивов Юрия Кнутова

Москва, 20 февраля. Попадание снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию может привести к резкой и непредсказуемой эскалации конфликта в Донбассе, предупредил военный эксперт Юрий Кнутов.

Директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию «Царьград», что падение нескольких боеприпасов ВСУ в Ростовской области не требует ответа со стороны ВС РФ. Историк призвал к сдержанности и предупредил, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля и привести к большому кровопролитию.

«Надо постараться данную ситуацию разрядить. Вашингтон этого не хочет. Европа боится, молчит. Украина откровенно лжет и ничего не воспринимает», — назвал эксперт очевидные сложности сложившегося положения.

По словам Кнутова, оптимальной реакцией Москвы будет определенная пауза вместо ответного удара по позициям ВСУ силами Южного военного округа. Собеседник «Царьграда» призвал не обострять ситуацию в Донбассе после обстрела ВСУ Ростовской области, который по всей вероятности носил случайный характер.

Ранее Кнутов разъяснил заведомо провокационный характер переброски на Украину бойцов спецназа ВС Великобритании.

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