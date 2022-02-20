Финансовые аналитики дали прогноз по динамике рубля, нефти и бирж

Москва, 20 февраля. Российские аналитики спрогнозировали курс рубля, рост нефтяных котировок и ситуацию на фондовом рынке. По их оценкам, отечественная валюта будет торговаться в диапазоне 75-79 к доллару и 85-89 к евро, сообщает «Российская газета».

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев напомнил, что на ценообразование курса рубля продолжают влиять геополитические новости. Обострение ситуации в Донбассе и угрозы западных санкций заставляют нервничать инвесторов. При этом рубль может укрепиться на фоне покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила — 0,5 млрд долларов день.

«Рост нефтяных котировок выше психологического рубежа в 100 долларов за баррель, вероятно, откладывается на неопределенный срок. Цены на нефть корректируются вниз на фоне некоторого смягчения геополитических условий. К участникам рынка приходит понимание того, что заложенная в цены премия не потребуется в случае отсутствия военных действий, а это, в свою очередь, вызовет полноценную коррекцию на рынке. Кроме того, новости по переговорам Запада и Ирана свидетельствуют о возможном приближении к новой ядерной сделке, что приведет к дополнительному росту предложения на нефтяном рынке», — отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Новости о ситуации на Украине продолжат играть ключевую роль в динамике рублевых активов. Если не появится отчетливых признаков деэскалации напряженности, с большой вероятностью возобновится нисходящая динамика. Ближайшими целями снижения индекса Мосбиржи может стать отметка 3284 пунктов, индекса РТС — 1340 пунктов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Финансист Алексей Кричевский ранее заявил, что покупка валюты на бирже — самый выгодный вариант. При этом наиболее простой метод получить к ней доступ — открытие брокерского счета.