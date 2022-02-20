Семья беженцев из ДНР отправилась в эвакуацию с котом Максимусом

Донецк, 20 февраля. Семья из поселка Пантелеймоновка эвакуировалась из Донецкой Народной Республики в Россию, взяв с собой домашнего питомца. Мама с дочкой не смогли бросить кота одного.

Девочка рассказала, что они с мамой хорошо добрались в Ростов-на-Дону. С собой они взяли кота Максимуса. У него есть паспорт, однако на границе этот документ не потребовался, рассказала девочка РИА Новости. Семья приехала в российский город самостоятельно, воспользовавшись общественным транспортом. Мама и дочка планируют жить у родственников, поэтому оставаться в пункте временного размещения у них нет необходимости. Пока семья не знает, вернется ли на родину. Все будет зависеть от текущей ситуации.

Дети из Донбасса смогут ходить в детсады Ростовской области. Места им предоставят в порядке общей очереди. Ростовская область на данный момент приняла большую часть беженцев из Донбасса. Всего о готовности принять выходцев из ЛНР и ДНР заявили почти 30 регионов.