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Профсоюзы назвали идеальный размер постоянной части зарплаты для россиян

Экономика
Профсоюзы назвали идеальный размер постоянной части зарплаты для россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 февраля. Фиксированная часть заработной платы жителей РФ не должна опускаться ниже 70%, заявил в беседе с агентством «Прайм» зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Представитель организации подчеркнул, что страна должна двигаться в сторону вышеуказанного параметра, чтобы достичь справедливой и достойной оплаты труда. Он также подчеркнул, что в действующем Трудовом кодексе прописан параметр об индексации, однако он слабо развит на практике. Сосебедний издания предложил разработать новые меры в законодательстве, чтобы урегулировать этот процесс, в противном случае возникают неточности.

«В итоге это заканчивается тем, что работодатель считает, что любое увеличение заработной платы одновременно и индексация», — пояснил Шершуков.

Юрист Аида Ибрагимова ранее напомнила, что жители РФ вправе обратиться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру, если их работодатель не проводит индексацию выплат. Эксперт отметила, что ст. 130 ТК РФ «Основные государственные гарантии по оплате труда работников» обязывает организации повышать уровень реального содержания зарплат для починенных.

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россия зарплата индексация фнпр
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