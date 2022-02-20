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Израиль откроет границы для невакцинированных туристов в марте

Весь мир
Израиль откроет границы для невакцинированных туристов в марте
ИА «Политика Сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Тель-Авив, 20 февраля. Израиль с 1 марта будет открыт для туристов, независимо от того, делали ли они прививки от коронавируса. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета. Для въезда на территорию государства по-прежнему требуется сделать два ПЦР-теста: один перед полетом и один по прибытии.

Пока что доступ в страну разрешен только для вакцинированных иностранцев, однако по мере снижения числа заболевающих власти намерены постепенно вернуться к тому режиму, который действовал до пандемии. Израиль одним из первых закрыл границы с началом распространения COVID-19. После этого ограничения мало-помалу снимались, но число посетителей растет достаточно медленно, особенно на фоне допандемийного уровня.

В прошлом месяце государство посетили около 46 тысяч приезжих, а за тот же период в 2021 году — 7800 человек. Однако оба показателя кажутся незначительными по сравнению с 333 тысячами иностранцев, прибывших в Израиль в январе 2020-го. С учетом последнего решения властей поток туристов может вновь возрасти, однако, по словам премьера, правительство намерено «держать руку на пульсе», чтобы при необходимости быстро отреагировать.

Еще недавно в стране наблюдался резкий скачок заболеваемости, связанный с распространением штамма «Омикрон». Если в худшие периоды прошлого года число ежедневно регистрируемых случаев заражения редко превышало 10 тысяч, то с начала 2022-го на пике последней волны страна побила многие антирекорды: 26 января выявили более 90 тысяч новых заболевших.

Всего с начала пандемии в Израиле отмечено 3,54 случая заболевания. При этом количество летальных исходов, по официальным данным, не превышает 10 тысяч. Немногие страны могут продемонстрировать такое соотношение. Например, в США, где общее число заражений оценивается в 78,4 млн, погибли свыше 933 тысяч человек — в 22 и в 98 раз больше соответственно.

Несколько дней назад власти Израиля из-за улучшения эпидемиологической ситуации приняли решение отказаться от действовавших ранее COVID-пропусков, без которых жители не могли посещать некоторые общественные места, например, кафе или кинотеатры. В прошлом году правительство обязало граждан получить третью дозу вакцины, пригрозив в противном случае аннулировать действие подобных документов, что привело к массовым демонстрациям протестов. Однако стратегия руководства страны принесла свои плоды — около 60% граждан страны уже сделали третью прививку. Это в несколько раз снизило уровень заболеваемости, но в случае с «Омикроном» эффективность такого подхода оказалась не столь высокой. Тем не менее, последняя волна пандемии также постепенно идет на спад.

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