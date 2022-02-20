Израиль откроет границы для невакцинированных туристов в марте

Тель-Авив, 20 февраля. Израиль с 1 марта будет открыт для туристов, независимо от того, делали ли они прививки от коронавируса. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета. Для въезда на территорию государства по-прежнему требуется сделать два ПЦР-теста: один перед полетом и один по прибытии.

Пока что доступ в страну разрешен только для вакцинированных иностранцев, однако по мере снижения числа заболевающих власти намерены постепенно вернуться к тому режиму, который действовал до пандемии. Израиль одним из первых закрыл границы с началом распространения COVID-19. После этого ограничения мало-помалу снимались, но число посетителей растет достаточно медленно, особенно на фоне допандемийного уровня.

В прошлом месяце государство посетили около 46 тысяч приезжих, а за тот же период в 2021 году — 7800 человек. Однако оба показателя кажутся незначительными по сравнению с 333 тысячами иностранцев, прибывших в Израиль в январе 2020-го. С учетом последнего решения властей поток туристов может вновь возрасти, однако, по словам премьера, правительство намерено «держать руку на пульсе», чтобы при необходимости быстро отреагировать.

Еще недавно в стране наблюдался резкий скачок заболеваемости, связанный с распространением штамма «Омикрон». Если в худшие периоды прошлого года число ежедневно регистрируемых случаев заражения редко превышало 10 тысяч, то с начала 2022-го на пике последней волны страна побила многие антирекорды: 26 января выявили более 90 тысяч новых заболевших.

Israel first shut its borders to foreigners in March 2020. The number of visitors has slowly risen as the country lifted some restrictions, but they remain well below pre-pandemic levels. https://t.co/XgHP3l6wSm — Algemeiner (@Algemeiner) February 20, 2022

Всего с начала пандемии в Израиле отмечено 3,54 случая заболевания. При этом количество летальных исходов, по официальным данным, не превышает 10 тысяч. Немногие страны могут продемонстрировать такое соотношение. Например, в США, где общее число заражений оценивается в 78,4 млн, погибли свыше 933 тысяч человек — в 22 и в 98 раз больше соответственно.

Несколько дней назад власти Израиля из-за улучшения эпидемиологической ситуации приняли решение отказаться от действовавших ранее COVID-пропусков, без которых жители не могли посещать некоторые общественные места, например, кафе или кинотеатры. В прошлом году правительство обязало граждан получить третью дозу вакцины, пригрозив в противном случае аннулировать действие подобных документов, что привело к массовым демонстрациям протестов. Однако стратегия руководства страны принесла свои плоды — около 60% граждан страны уже сделали третью прививку. Это в несколько раз снизило уровень заболеваемости, но в случае с «Омикроном» эффективность такого подхода оказалась не столь высокой. Тем не менее, последняя волна пандемии также постепенно идет на спад.