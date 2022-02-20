Эрдоган выразил надежду на проведение переговоров с Путиным в ближайшее время

Анкара, 20 февраля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сможет провести беседу с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом рассказал представитель лидера республики Ибрагим Калын.

Эрдоган ранее предложил организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского «с глазу на глаз». По мнению Калына, инициатива турецкого лидера является самым важным и конкретным шагом на пути к урегулированию ситуации вокруг Украины.

«В ходе нашего недавнего визита на Украину он обсуждал это с президентом Владимиром Зеленским. Также он поднимал этот вопрос с господином Путиным. В ближайшее время состоятся еще одни телефонные переговоры, в ходе которых будет вновь поднят этот вопрос», — сообщил представитель Эрдогана.

Впервые о желании президента Турции устроить встречу Россия — Украина на высшем уровне стало известно 16 февраля. Тогда Эрдоган допустил организацию переговоров в трехстороннем формате.