Части россиян автоматически переведут на карты по 10 тысяч рублей

Москва, 20 февраля. Пенсионный фонд России будет переводить в марте многим жителям страны дополнительные денежные выплаты, пишет PRIMPRESS.

Миллионы граждан смогут увидеть на своих пластиковых карточках системы «Мир» по 10 тыс. рублей уже в следующем месяце. При этом процедура пройдет автоматически, подачи специальных заявлений для этого не предусматривается.

Министерство труда уточняет, что деньги будут предоставлены гражданам, которые получают пособия из-за инвалидности. Таким россиянам во время пандемии коронавируса установили временный порядок определения и подтверждения ограничений по здоровью. Сейчас им не надо идти в ПФР, чтобы назначить выплату.

Первоначально предполагалось, что данный порядок вещей будет действовать до 1 марта, но власти решили пролонгировать меру вплоть до 1 июля 2022 года.

«Это значит, что россиянам не нужно будет посещать лично бюро медико-социальной экспертизы. Если инвалидность уже назначена, то ее продление произойдет автоматически. А переоформить инвалидность, установить группу инвалидности, составить новую индивидуальную программу реабилитации можно будет удаленно», – говорят эксперты.

Всю необходимую информацию сразу же направят в Пенсионный фонд, который продлит пособия, либо назначит их, если существует такая необходимость.

Отмечается, что пенсии по инвалидности различаются. Есть три вида таких выплат. Страховые пособия начисляются гражданам, проработавшим хотя бы день. Средний размер таких выплат достигает 9,8 тыс. рублей. Не имеющие стажа россияне получают социальную пенсию (около 10,6 тыс. рублей). Государственная пенсия предоставляется из-за военных травм или катастроф (13,2 тыс. рублей).

Некоторым жителям страны также начислят в феврале 7700 рублей, напоминают специалисты. Речь идет о деньгах, которые переводятся по линии социальной защиты.