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Sohu: российские Су-35 проучили американских пилотов над Средиземным морем

Армия
Sohu: российские Су-35 проучили американских пилотов над Средиземным морем
minpromtorg.gov.ru  /  пресс-служба Минпромторга

Пекин, 20 февраля. Американские летчики отправились наблюдать за учениями российского флота, но были унижены ВКС РФ над Средиземным морем. Об этом заявили эксперты китайского портала Sohu.

США наравне с другими странами НАТО силятся нарастить военное противостояние с Москвой, о чем говорят робкие попытки разведки в зоне учений ВМФ РФ в Средиземном море. Однако хитрости американских военных кончились для них одним расстройством, что резюмировали аналитики китайского издания Sohu. «ПолитРоссия» приводит их статью в пересказе.

Тревогу у Запада вызвали вполне конкретные маневры российского флота, к которым были привлечены ракетные крейсеры, также известные как «убийцы авианосцев». Появление подобных кораблей в Средиземном море не могло обойтись без внимания США. Те отправили на разведку патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon, но им оказали «радушный прием» истребители ВКС РФ Су-35. По словам обозревателей Sohu, маневры российских асов всего в 1,5 метра от самолета-нарушителя впечатлили и запугали его экипаж.

«Су-35 действительно напугали американских пилотов. Этот российский истребитель способен без труда уничтожить самолет ВВС США», — отметили в КНР.

По словам аналитиков, трюки Су-35 стали грозным предупреждением для НАТО, а американские летчики усвоили, что им не по силам противостояние с ВКС «лоб в лоб».

Ранее СМИ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал учения Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря, во время которых группа кораблей отработала ликвидацию корабельных группировок условного противника.

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сша вмф рф средиземное море
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