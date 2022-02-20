Промышленные гиганты Литвы несут серьезные потери из-за санкций Китая и Белоруссии

Вильнюс, 20 февраля. Литва буквально уничтожает сама себя, ставя под удары собственную экономику в угоду политическим интересам.

Прошлый год стал абсолютно провальным для Вильнюса в сфере внешней политики. Сначала литовские власти поссорились с Китаем, а затем ввели санкции против Белоруссии, спровоцировав ее на ответные действия. Впрочем, результаты не заставили себя долго ждать и предприятия Литвы оказались под серьезным ударом, так как просто не могут справиться с возникшими ограничениями и потерей рынков.

При этом речь идет не только о среднем бизнесе. Самые большие потери несут как раз промышленные гиганты Литвы, в числе которых нефтеперерабатывающее предприятие Orlen Lietuva, завод азотных удобрений Achema, а также компания по производству фосфорных удобрений Lifosa.

Так, руководство Achema утверждает, что в этом году предприятию придется разорвать многие контракты на поставки удобрений, так как закрытие границ с Белоруссией не позволяет поставлять грузы по прямому назначению. С некоторыми иностранными покупателями завод рассчитывает сохранить сотрудничество, вот только стоимость транзита грузов серьезно возрастет, ведь теперь его придется возить в объезд через другие страны.

Компания фосфорных удобрений Lifosa оказалась в похожей ситуации. Значительную часть продукции фирма традиционно экспортировала на Украину, однако теперь сделать это будет крайне проблематично. Представители предприятия утверждают, что при поставках через Латвию стоимость тонны груза вырастет на 20 евро, а если организовать транзит через Польшу, то цена и вовсе возрастет на 40 евро. И это в том случае, когда речь идет о железнодорожных перевозках. Доставлять груз автомобильным транспортом будет еще менее выгодно, ведь тогда к изначальной цене придется прибавить от 80 до 90 евро.

В такой ситуации и литовские поставщики, и зарубежные покупатели вынуждены разрывать уже заключенные контракты, ведь поставки удобрений и других грузов по новым ценам становятся невыгодны обеим сторонам.

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В результате вполне закономерно убытки начинают нести железнодорожные компании, и в первую очередь речь идет про ЛЖД. Не удивительно, что сразу перед введением Вильнюсом санкций против Белоруссии Литовская железнодорожная компания объявила о сокращении 300 сотрудников. При этом не исключено, что в этом году предприятию придется снова увольнять работников, ведь объемы грузоперевозок будут только сокращаться.

Потери несет и порт Клайпеды, через который раньше активно шли белорусские удобрения, а также товары из Китая. Дело может дойти до того, что через гавань начнут переправлять в основном лишь грузы литовских производителей. Однако очевидно, что прибыли и объемов транзита при таком варианте просто не хватит для нормального функционирования порта.

Сложности на предприятиях Литвы не только ведут к падению макроэкономических показателей страны, и значительному сокращению поступлений в государственный бюджет. Последствия недальновидных решений Вильнюса уже сейчас ощущают на себе простые литовцы. Об этом говорит хотя бы тот факт, что уже в декабре прошлого года уровень безработицы в стране составлял более 10%. При этом в начале 2022 года этот показатель увеличился до 15,4% и, судя по всему, продолжит расти.

Также ранее стало известно, что предприятия Литвы массово уходят из страны из-за санкций Китая. Многие литовские компании стремятся открывать свои филиалы в других государствах, так как для них это единственная возможность остаться на плаву.