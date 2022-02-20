Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 20:44
20:41
Политика
Эрдоган выразил надежду на проведение переговоров с Путиным в ближайшее время
20:40
Экономика
Части россиян автоматически переведут на карты по 10 тысяч рублей
20:40
Видео
Анамнез недели. Эскалация в Донбассе, итоги Олимпиады и экстремизм в среде мигрантов
20:39
Армия
Дипломат Антонов: Россия считает ДНР и ЛНР частью Украины
20:38
Происшествия
Трех человек спасли из горящего жилого дома на Южной поляне в Пензе
20:37
Общество
Открывший мРНК биохимик Франсуа Гро скончался в 96 лет
20:37
Армия
Sohu: российские Су-35 проучили американских пилотов над Средиземным морем
20:34
Происшествия
Водитель Mazda устроил ДТП с участием трех иномарок в Тверской области и скрылся
20:33
Экономика
Промышленные гиганты Литвы несут серьезные потери из-за санкций Китая и Белоруссии
20:33
Общество
Британское издание The Sun опубликовало советы по борьбе с тошнотой во время полета
Все новости

Экстремально похудевшая звезда «Ворониных» Юлия Куварзина попала в больницу

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая звезда «Ворониных» Юлия Куварзина попала в больницу
instagram.com  /  @ykuvarzina_official

Москва, 20 февраля. Актриса Юлия Куварзина, ставшая известной благодаря ситкому «Воронины», пожаловалась на проблемы со здоровьем после похудения.

Куварзина сбросила 20 кг, превратившись из фигуристой дамы в стройную девушку. Однако такой стресс не прошел бесследно для организма. У актрисы начался ларингит и трахеит, затем Куварзина попала в больницу, где ее положили под капельницу. В медицинском учреждении ее навестила телеведущая Екатерина Стриженова.

«Где мы могли встретиться со Стриженовой? Спасибо за наводку! Смена караула по поправке здоровья!» — написала артистка в Instagram.

Экстремально похудевшая звезда «Ворониных» Юлия Куварзина попала в больницу
Prt Scr instagram.com / @ykuvarzina_official

В комментариях под постом Куварзину поддержали подписчики, среди них были звезды российского шоу-бизнеса. Знаменитости верят, что артистка вскоре поправится.

«Юля! Выздоравливай быстрее!» — пожелала актриса Екатерина Вуличенко.

«Скорейшего восстановления», — написал бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Ранее сообщалось о госпитализации Дмитрия Пучкова. Публицист и переводчик пожаловался на болезнь, которая на две недели приковала его к кровати.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Экстремально похудевшая звезда «Ворониных» Юлия Куварзина попала в больницу
стриженова похудение воронины куварзина
Комментировать