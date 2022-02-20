Экстремально похудевшая звезда «Ворониных» Юлия Куварзина попала в больницу

Москва, 20 февраля. Актриса Юлия Куварзина, ставшая известной благодаря ситкому «Воронины», пожаловалась на проблемы со здоровьем после похудения.

Куварзина сбросила 20 кг, превратившись из фигуристой дамы в стройную девушку. Однако такой стресс не прошел бесследно для организма. У актрисы начался ларингит и трахеит, затем Куварзина попала в больницу, где ее положили под капельницу. В медицинском учреждении ее навестила телеведущая Екатерина Стриженова.

«Где мы могли встретиться со Стриженовой? Спасибо за наводку! Смена караула по поправке здоровья!» — написала артистка в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @ykuvarzina_official

В комментариях под постом Куварзину поддержали подписчики, среди них были звезды российского шоу-бизнеса. Знаменитости верят, что артистка вскоре поправится.

«Юля! Выздоравливай быстрее!» — пожелала актриса Екатерина Вуличенко. «Скорейшего восстановления», — написал бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Ранее сообщалось о госпитализации Дмитрия Пучкова. Публицист и переводчик пожаловался на болезнь, которая на две недели приковала его к кровати.