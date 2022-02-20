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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Елена Борщева

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Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала Елена Борщева.

Детство у Елены было не из легких. Ей пришлось «отвоевывать право быть самой» собой. Однако знакомый психолог сказал Борщевой, что эти непростые годы закалили ее. В интервью «Давай поговорим» Елена пошутила, что «не может сказать, что детство у нее было несчастливое, потому что это интервью может посмотреть ее мама». Трудности в детстве при общении со сверстниками были связаны с необычной внешностью Борщевой — дочери уроженца Панамы. С отцом Елене удалось познакомиться лишь во взрослом возрасте. Для того, чтобы закрыть гештальт, связанный с детскими проблемами, пару лет назад Борщева даже купила себе куклу Барби, но хранит ее, спрятав в коробку.

Команде «Сборная Пятигорска» пришлось нелегко. Очень долго она не могла попасть в высшую лигу КВН, а значит, и к массовому зрителю. Пришлось даже осваивать украинскую лигу КВН в Киеве. Благо, в те времена между нашими странами не было серьезных разногласий. Однако команду из России и тогда считали чужаками. «Пробивали на юмор» эту публику долго, зато, после того как это получилось, вопросов к команде больше не было.  А в 2003 году настал «звездный час» и в высшей лиге КВН. Публике «команда-неформат» сразу понравилась, и юмор, который был основан на особенностях лингвистики, тоже.

После ухода в стендап Елена Борщева решила взять псевдоним, связанный с именем отца, — Елена Хульевна Санта-Мария Герра. Хотя, по панамским правилам словесности, ее полное имя должно звучать как Елена Санта-Мария Борщева. А знакомые лингвисты говорят артистке, что на русском языке ее отчество на самом деле Хулиолиевна.

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Все новости / Видео / «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Елена Борщева
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