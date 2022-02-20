Индия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину

Нью-Дели, 20 февраля. Власти Индии предложили своим соотечественникам покинуть Украину. Об этом сообщает агентство ANI.

Руководство страны обратилось к семьям своих дипломатов и сотрудникам посольства в Киеве.

«Семей сотрудников посольства Индии на Украине попросили уехать обратно в Индию», — пишут журналисты.

Сообщение о распоряжении властей появилось после того, как посольство обратилось ко всем гражданам Индии, чье пребывание на Украине «не является крайне необходимым». Дипломаты попросили их, а также студентов, вернуться домой.

Многие иностранные дипломаты покинули Киев. Недавно были эвакуированы представители Нидерландов.