Более 53 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу

Москва, 20 февраля. Более 53 тысяч представителей Донецкой и Луганской народных республик въехали на территорию России после объявления об эвакуации.

В МЧС РФ сообщили о планах отправить из Ростовской области еще как минимум 15 составов с эвакуированными. Граждане поедут в другие российские регионы. Их отправка запланирована на 21 февраля.

Власти Луганской Народной Республики ранее разрешили гражданам эвакуироваться в Россию даже ночью, то есть во время комендантского часа, действующего с 23 до 04:00 (совпадает с московским временем). Такое решение обусловлено сложившейся в Донбассе ситуацией. Эвакуация в ЛНР и ДНР объявлена 18 февраля.