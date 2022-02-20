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Более 53 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:30
Общество
Более 53 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу
pixabay.com

Москва, 20 февраля. Более 53 тысяч представителей Донецкой и Луганской народных республик въехали на территорию России после объявления об эвакуации.

В МЧС РФ сообщили о планах отправить из Ростовской области еще как минимум 15 составов с эвакуированными. Граждане поедут в другие российские регионы. Их отправка запланирована на 21 февраля.

Власти Луганской Народной Республики ранее разрешили гражданам эвакуироваться в Россию даже ночью, то есть во время комендантского часа, действующего с 23 до 04:00 (совпадает с московским временем). Такое решение обусловлено сложившейся в Донбассе ситуацией. Эвакуация в ЛНР и ДНР объявлена 18 февраля.

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