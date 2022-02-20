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Минфин Германии указал на беспокойство по поводу российских поставок газа

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:26
Экономика
Минфин Германии указал на беспокойство по поводу российских поставок газа
wikipedia.org  /  Olaf Kosinsky / CC BY-SA 3.0 de

Берлин, 20 февраля. Россия все время демонстрировала надежность в вопросах поставок природного газа в Европу, отметил в комментарии газете Financial Times министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Европа всегда исправно получала из России энергоносители, а Москва постоянно придерживалась оговоренных контрактами обязательств. Тем не менее будущие перспективы энергетического сотрудничества туманны, а отношения по экспорту-импорту ресурсов находятся под угрозой, считают в Минфине ФРГ.

По словам главы немецкого финансового министерства, существует вероятность остановки поставок газа из России в Евросоюз из-за потенциальных санкций со стороны Запада. При этом во времена холодной войны энергосотрудничество всегда было стабильным, припоминает Линднер.

«Посмотрите на времена холодной войны, что бы ни происходило между НАТО и странами Варшавского договора, не было таких ситуаций, при которых политическая напряженность вредила бы сотрудничеству в энергетическом секторе. Сейчас все может быть иначе», — предупреждает глава Минфина Германии.

По этой причине, добавил Линднер, Берлин уже выработал план по получению газа из других источников, если импорт сырья из РФ прекратится. В минфине уверены, что Германия должна диверсифицировать ввоз ресурсов, включая сжиженный природный газ.

Очевидно, однако, что заменить российский газ альтернативами будет для Европы не так просто. В прошлом году на отечественное топливо пришлось более 60% европейского импорта. Кроме того, невозможность замещения российского сырья подчеркнула и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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нато холодная война спг линднер природный газ Минфин ФРГ
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