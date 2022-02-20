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Тутберидзе объяснила успех Щербаковой на ОИ-2022 в Пекине

Олимпийские игры 2022
Тутберидзе объяснила успех Щербаковой на ОИ-2022 в Пекине
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 20 февраля. Тренер столичного центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе похвалила Анну Щербакову, ставшую олимпийской чемпионкой среди фигуристок-одиночниц, за упорство и силу воли.

По мнению Тутберидзе, статус олимпийской чемпионки Щербакова сохранит на всю жизнь. Она отметила, какой непростой спортивный путь прошла ее подопечная до Игр в Пекине.

«Много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки отдать больше, чем у нее есть, позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности», — написала тренер в Instagram.

Тутберидзе объяснила успех Щербаковой на ОИ-2022 в Пекине
Prt Scr instagram.com / @tutberidze.eteri

Щербакова чисто откатала произвольную программу, обойдя своих конкуренток, включая Александру Трусову. Фигуристка поразила зрителей той легкостью, с которой выполняла сложнейшие элементы. Ее выступление привело в восторг китайских поклонников, прозвавших россиянку «сокровищем».

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олимпиада тутберидзе щербакова
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