Тутберидзе объяснила успех Щербаковой на ОИ-2022 в Пекине

Москва, 20 февраля. Тренер столичного центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе похвалила Анну Щербакову, ставшую олимпийской чемпионкой среди фигуристок-одиночниц, за упорство и силу воли.

По мнению Тутберидзе, статус олимпийской чемпионки Щербакова сохранит на всю жизнь. Она отметила, какой непростой спортивный путь прошла ее подопечная до Игр в Пекине.

«Много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки отдать больше, чем у нее есть, позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности», — написала тренер в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @tutberidze.eteri

Щербакова чисто откатала произвольную программу, обойдя своих конкуренток, включая Александру Трусову. Фигуристка поразила зрителей той легкостью, с которой выполняла сложнейшие элементы. Ее выступление привело в восторг китайских поклонников, прозвавших россиянку «сокровищем».