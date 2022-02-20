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Столтенберг заявил об отсутствии конкретных сроков включения Украины в НАТО

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:30
Политика
Столтенберг заявил об отсутствии конкретных сроков включения Украины в НАТО
flickr.com  /  NATO

Вашингтон, 20 февраля. Североатлантический альянс не определяет конкретные сроки возможного присоединения Киева. Об этом рассказал генеральный секретарь военного-политического блока Йенс Столтенберг.

Решение о возможном включении Украины в НАТО было зафиксировано в итоговом коммюнике саммита, который состоялся в июне 2021 года. По словам Столтенберга, тогда не шла речь о каких-либо датах.

«Однако союзники по НАТО очень ясно давали понять, что решать (вопрос. — Прим. ФАН) о членстве предстоит Украине и 30 союзникам, а не России», — добавил генсек.

Дипломаты Министерства иностранных дел РФ ранее предупредили об угрозе, которую может повлечь включение Украины в НАТО. По мнению сотрудников ведомства, в этом случае Киев захочет получить контроль над Крымом, втянув США и их партнеров в прямое вооруженное противостояние.

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