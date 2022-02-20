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Росатом объявил о завершении обучения в России новой группы египетских студентов

Весь мир
Росатом объявил о завершении обучения в России новой группы египетских студентов
pixabay.com  /  McElspeth

Томск, 20 февраля. Томский политехнический университет (ТПУ) вручил дипломы о высшем образовании египетским студентам, специализирующимся в области ядерной энергетики.

Об этом сообщила российская государственная корпорация «Росатом», курирующая строительство АЭС «Эль-Дабаа» в АРЕ. Семь выпускников обучались по программе, разработанной совместно с Египетско-российским университетом (ЕРУ). Теперь они квалифицированные специалисты в области проектирования и эксплуатации атомных электростанций.

Церемония вручения дипломов состоялась в Международном культурном центре ТПУ. Она проходила в смешанном формате ввиду введенных в университете ограничений на фоне пандемии COVID-19.

На мероприятии присутствовали директор отдела культуры посольства АРЕ в России Мухаммад ас-Сергани, старший менеджер по развитию образования и международному сотрудничеству Росатома Вера Упирова, директор компании «Атомстройэкспорт» по строительству АЭС «Эль-Дабаа» Григорий Соснин, представитель предприятия Hassan Allam Holding Ханан Ибрагим и ряд других заинтересованных лиц.

«Ядерные технологии всегда являлись одной из самых востребованных отраслей у молодых людей в России и за рубежом. Росатом уделяет большое внимание подготовке кадров для развития национальных ядерных программ стран-партнеров, в том числе для Египта», — отметила на церемонии вручения Вера Упирова.

По ее словам, при поддержке госкорпорации более 60 молодых людей из североафриканской страны прошли обучение в ведущих вузах РФ. Получившие дипломы выпускники стали уже третьей группой студентов, направленных египетскими властями в рамках программы ТПУ и ЕРУ. Обучение длится пять с половиной лет, три из которых реализуются в Египте.

Ранее Росатом объявил о том, что строительство АЭС «Эль-Дабаа» начнется в июле 2022 года. Ожидается, что мощность первой атомной электростанции в Египте будет достигать 4800 мегаватт.

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