Вильнюс, 20 февраля. Власти Литвы должны скорректировать госбюджет страны на 2022 год с учетом возросших расходов на военные нужды, заявил глава министерства обороны республики Арвидас Анушаускас.

На текущий год правительство республики выделило ведомству 1,2 млрд евро, что составляет 2,05% от ВВП страны. Однако министр считает, что Литва в ближайшее время должна закупить системы залпового огня, а также военные беспилотники. Выделенных на сферу безопасности денежных ресурсов, по его словам, недостаточно.

«Есть и другие планы приобретения военной амуниции, но пока мы от их обнародования воздержимся», — подчеркнул Анушаускас.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов ранее заметил, что Пентагон каждый год расходует несколько десятков миллиардов долларов, чтобы поддерживать свои базы, расположенные на территориях 58 государств.