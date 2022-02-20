Житель Мурманска рассказал о преходящем к нему за салом песце

Мурманск, 20 февраля. Песец повадился клянчить еду у людей на острове Колгуев в Баренцевом море. Северяне отметили, что зверек выглядит упитанным.

Мурманчанин рассказал, что увидел полярную лису под окнами общежития, куда она приходит каждый день «ровно к семи, чтобы покушать сальца». В социальной сети «ВКонтакте» он разместил фотографию пушистого гостя.

Prt Scr vk.com / Мурманск

Подписчики предположили, что судя по упитанности песца, он частенько захаживает к людям, и его регулярно подкармливают. Мурманчане добавили, что на этом острове песцов очень много, а также там водятся лисы. Пользователи также отметили, что остров Колгуев не совсем рядом с Мурманском, но все же признали, что животное очень красивое, несмотря на зубки.

Второй случай рождения щенка редкого краснокнижного серого тюленя был зафиксирован в Мурманском морском биологическом институте. Детеныш появился на свет здоровым и активным.