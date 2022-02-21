Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США

Украинский политик Владимир Олейник в разговоре с ФАН намекнул на двойственную трактовку Западом Минских соглашений. Собеседник возмущен лицемерному «дружелюбию» Америки, которая вместе с ЕС активно поставляет украинцам оружие вместо того, чтобы исполнить обещания, данные семь лет назад.

«США считают себя "партнерами" Украины, но вместо медикаментов они поставляют оружие. В Минских соглашениях такого пункта нет. Зато есть обязательство Германии восстановить работу банков, чтобы люди получали пенсии и зарплаты. Запад подталкивает Украину к войне и в то же время предупреждает о беженцах из Киева и других частей Украины. Что за планирование такое? Почему они не говорят о беженцах Донбасса. Почему санкции не применяют к Зеленскому, который решает конфликт силовым путем. Надо запретить въезд в Европу ему и его родственникам. Будьте уверены, завтра-послезавтра об отъезде родных Зеленского из Украины станет известно», — высказал свою точку зрения Олейник.

Федеральное агентство новостей /

Политик также предположил, возможно ли мирное решение разгоревшегося с новой силой конфликта на Украине, когда «западные партнеры» не дают стране ничего, кроме оружия. Олейник считает, что глава Киева Владимир Зеленский может быть и рад принять помощь деньгами, но Западу не выгодно материально поддерживать Украину.

«А деньгами никто не дает. Все дают оружием и, заметьте, с небольшим сроком годности. Например, противотанковые управляемые ракеты англичан FGM-148 Javelin. На таких снарядах стоит срок годности до двух лет, что может означать "использовать немедленно". Если бы я думал о безопасности страны на лет 10-15, то я бы брал более новое оружие. Цель таких подачек тоже понятна», — рассуждает политик.

Во время массовой эвакуации Зеленский пытался держать лицо и даже обратился к жителям Донецка и Луганска как к соотечественникам. Однако в посольствах более 40 стран продолжают звучать призывают как можно скорее покинуть Украину.

«Некоторые состоятельные люди, олигархи и те, кто причастен к преступлениям против Украины, нервничают. Почему? Зеленский обращается к гражданам Донецка и Луганска как к жителям Украины и просит их оставаться на местах. А в США, Италии и других странах просят своих соотечественников немедленно выезжать. Они все мечутся из-за двойного или тройного гражданства. То едут, то заедут», — заключил Олейник.

Тем временем известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Эксперт высказал свое мнение о том, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки РФ и как может дальше развиваться ситуация в целом.