Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 04:16
04:11
Общество
Юрист Шелупахин предупредил о новых правилах фотографирования авто на техосмотре
04:10
Политика
AFP: Макрон выступил инициатором личной встречи Путина и Байдена
04:09
Происшествия
Житель Краснокаменска отмахивался ножом от агрессивных бездомных собак
04:08
Политика
Американцы подняли на смех заявления дипмиссии Вашингтона об угрозе терактов в Москве
04:08
Происшествия
Украинские силовики выпустили 12 запрещенных снарядов по селу Заиченко
04:07
Общество
Инфекционист Поздняков: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 80%
04:07
Происшествия
Житель Улан-Удэ отправился в тюрьму на 9,5 лет за убийство друга детства
04:05
Происшествия
Подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера задержали в Петербурге
04:00
Политика
Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США
03:50
Спорт
Роднина допустила непродуманность в штабе Тутберидзе на фоне скандала с Валиевой
Все новости

Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США

Политика
Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США
Федеральное агентство новостей  / 

Украинский политик Владимир Олейник в разговоре с ФАН намекнул на двойственную трактовку Западом Минских соглашений. Собеседник возмущен лицемерному «дружелюбию» Америки, которая вместе с ЕС активно поставляет украинцам оружие вместо того, чтобы исполнить обещания, данные семь лет назад.

«США считают себя "партнерами" Украины, но вместо медикаментов они поставляют оружие. В Минских соглашениях такого пункта нет. Зато есть обязательство Германии восстановить работу банков, чтобы люди получали пенсии и зарплаты. Запад подталкивает Украину к войне и в то же время предупреждает о беженцах из Киева и других частей Украины. Что за планирование такое? Почему они не говорят о беженцах Донбасса. Почему санкции не применяют к Зеленскому, который решает конфликт силовым путем. Надо запретить въезд в Европу ему и его родственникам. Будьте уверены, завтра-послезавтра об отъезде родных Зеленского из Украины станет известно», — высказал свою точку зрения Олейник.

Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США
Федеральное агентство новостей /

Политик также предположил, возможно ли мирное решение разгоревшегося с новой силой конфликта на Украине, когда «западные партнеры» не дают стране ничего, кроме оружия. Олейник считает, что глава Киева Владимир Зеленский может быть и рад принять помощь деньгами, но Западу не выгодно материально поддерживать Украину.

«А деньгами никто не дает. Все дают оружием и, заметьте, с небольшим сроком годности. Например, противотанковые управляемые ракеты англичан FGM-148 Javelin. На таких снарядах стоит срок годности до двух лет, что может означать "использовать немедленно". Если бы я думал о безопасности страны на лет 10-15, то я бы брал более новое оружие. Цель таких подачек тоже понятна», — рассуждает политик.

Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США

Во время массовой эвакуации Зеленский пытался держать лицо и даже обратился к жителям Донецка и Луганска как к соотечественникам. Однако в посольствах более 40 стран продолжают звучать призывают как можно скорее покинуть Украину.

«Некоторые состоятельные люди, олигархи и те, кто причастен к преступлениям против Украины, нервничают. Почему? Зеленский обращается к гражданам Донецка и Луганска как к жителям Украины и просит их оставаться на местах. А в США, Италии и других странах просят своих соотечественников немедленно выезжать. Они все мечутся из-за двойного или тройного гражданства. То едут, то заедут», — заключил Олейник.

Тем временем известный немецкий политолог Александр Рар ранее оценил дальнейшие перспективы в отношениях между США и Россией. Эксперт высказал свое мнение о том, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки РФ и как может дальше развиваться ситуация в целом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США
украина нато ес америка минские соглашение
Комментировать