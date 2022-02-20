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Тутберидзе оценила дебютный выход своей дочери Дианы на олимпийский лед

Олимпийские игры 2022
Тутберидзе оценила дебютный выход своей дочери Дианы на олимпийский лед
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Пекин, 20 февраля. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в этом году впервые побывала на зимней Олимпиаде вместе со своей 19-летней дочерью Дианой Дэвис. Наследница наставницы российских фигуристок выступила на Играх в паре со своим партнером Глебом Смолкиным.

Тутберидзе прокомментировала дебютный выход дочери на лед в посте на своей странице в Instagram. Дуэт Дэвис и Смолкина стал только 14-м среди всех танцевальных пар, однако тренер довольна и этому результату. По ее словам, у спортсменов еще все впереди.

Тутберидзе оценила дебютный выход своей дочери Дианы на олимпийский лед
Prt Scr instagram.com / @tutberidze.eteri

«Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Эти спортсмены, как аскеты, отказались от благ ради цели — максимально сочетать и спорт, и искусство, как демонстрируют лидирующие пары. Путь еще очень долог, но я безоговорочно буду их поддерживать. И какое счастье, что во время смуты, Диша меня поддерживала», — написала мастер спорта.

Ранее пользователи Сети отметили, что реакция Тутберидзе на первый олимпийский прокат дочери была очень скромной. После выступление пары тренер разместила в Stories своего аккаунта в Instagram лаконичную надпись «С отличным дебютом».

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олимпиада дочь тутберидзе
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