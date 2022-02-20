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FT: семь крупных нефтегазовых концернов выкупят акции на 41 млрд долларов

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:12
Экономика
FT: семь крупных нефтегазовых концернов выкупят акции на 41 млрд долларов
Федеральное агентство новостей

Лондон, 20 февраля. Обратный выкуп собственных ценных бумаг на сумму порядка 41 млрд долларов будет произведен семью сильными нефтегазовыми предприятиями Запада, пишет газета Financial Times.

Eni, TotalEnergies, Equinor, Chevron, ExxonMobil, Shell и BP запланировали обратный выкуп акций. Соответствующие данные предоставили изданию эксперты банка RBC Capital Markets.

Инвестиционная компания Bernstein Research считает, что перечисленные фирмы выкупят акции на сумму в 38 млрд долларов. Так или иначе, этот объем станет максимальным с 2008 года. В тот момент организации скупили свои акции за 46 млрд долларов. Восемь лет назад, когда баррель нефти торговался выше 100 долларов, нефтекомпании выкупали бумаги на 21 млрд долларов.

Среди указанных предприятий лидирует по запланированному объему выкупа Shell. Компания собирается потратить 12 млрд долларов. Далее идет British Petroleum с 6,5 млрд долларов, а после нее — все остальные, у которых амбиции оцениваются на уровне от 2 до 6 млрд долларов.

Как отмечают аналитики, нефтегазовые концерны используют нынешнюю благоприятную конъюнктуру, в том числе стараясь показать отличную форму акционерам.

«Сектор находится в лучшей форме, чем когда бы то ни было за долгое время. Теперь главный вопрос в продолжительности этого цикла», — говорит аналитик RBC Capital Markets Бирай Борхатария.

Ожидается, что еще порядка 50 млрд долларов данные организации должны будут выплатить акционерам в виде дивидендов. А доходы последних могут дополнительно вырасти, если стоимость черного золота продолжит увеличиваться.

Нефть на планете в обозримом будущем не закончится вопреки ожиданиям многих аналитиков, убежден научный сотрудник института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Мумин Меликов.

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нефть акции exxonmobil shell bp
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