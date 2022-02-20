Тутберидзе назвала «шакалами» критиковавших Валиеву людей

Москва, 20 февраля. Тренер столичного центра «Самбо-70» Этери Тутберидзе прокомментировала участие своей подопечной Камилы Валиевой в Олимпиаде в Пекине. По ее мнению, испытание, выпавшее 15-летней фигуристке, нужно пройти всей команде вместе.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фигурному катанию. Однако из-за допинг-скандала МОК отменил награждение призеров. По мнению Тутберидзе, это не отменяет заслуг фигуристки, на чьи плечи свалилась невероятная тяжесть.

«Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», — написала наставница в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @tutberidze.eteri

Ранее обладательница пекинского золота в индивидуальном турнире Анна Щербакова высказалась о неудачном прокате Валиевой, занявшей четвертое место. По словам фигуристки, она очень волнуется за спортсменку.