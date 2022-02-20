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Авиакомпания SAS приостановит полеты над Украиной с 20 февраля

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:08
Общество
Авиакомпания SAS приостановит полеты над Украиной с 20 февраля
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Стокгольм, 20 февраля. Перевозчик «Скандинавские авиалинии» (SAS) приостановит полеты над воздушным пространством Украины.

Самолеты не будут курсировать над республикой с 20 по 27 февраля, сообщили в компании. Приостановка полетов связана с ситуацией по безопасности, объяснила представитель компании Фрейя Аннаматц.

«У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью», — сказала она.

Аэропорт Кишинева ранее принял пассажирский самолет авиакомпании SkyUp, совершавший полет из португальской Мадейры в Киев. Причиной смены курса стал запрет на влет в воздушное пространство Украины, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

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