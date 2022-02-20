Гидрометцентр сообщил о сохранении желтого уровня опасности в Подмосковье

Москва, 20 февраля. Погодные условия заметно ухудшатся в Московской области. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Желтый уровень опасности продлится в регионе до 10:00 часов по московскому времени 22 февраля. В этот период в Подмосковье будет дуть сильный ветер, а дороги и тротуары покроются льдом.

Синоптики также объявили о предупреждении в связи с сильными порывами ветра. Оно сохранится до 21:00 часов по местному времени 20 февраля. Жителям Подмосковья в период неблагоприятных погодных условий стоит быть особенно осторожными. Лучше избегать прогулок рядом с деревьями и ненадежными конструкциями, а также не ставить рядом с ними автомобили.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ранее порекомендовали жителям Ленинградской области быть внимательнее из-за гололеда на дорогах. В регионе ожидается мокрый снег и порывы ветра до 12 метров в секунду.