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Гидрометцентр сообщил о сохранении желтого уровня опасности в Подмосковье

Общество
Гидрометцентр сообщил о сохранении желтого уровня опасности в Подмосковье
flickr.com

Москва, 20 февраля. Погодные условия заметно ухудшатся в Московской области. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Желтый уровень опасности продлится в регионе до 10:00 часов по московскому времени 22 февраля. В этот период в Подмосковье будет дуть сильный ветер, а дороги и тротуары покроются льдом.

Синоптики также объявили о предупреждении в связи с сильными порывами ветра. Оно сохранится до 21:00 часов по местному времени 20 февраля. Жителям Подмосковья в период неблагоприятных погодных условий стоит быть особенно осторожными. Лучше избегать прогулок рядом с деревьями и ненадежными конструкциями, а также не ставить рядом с ними автомобили.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ранее порекомендовали жителям Ленинградской области быть внимательнее из-за гололеда на дорогах. В регионе ожидается мокрый снег и порывы ветра до 12 метров в секунду.

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